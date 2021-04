António Silva Campos suspenso após expulsão no jogo com o Paços de Ferreira

O presidente António Silva Campos foi punido com uma multa de 211 euros e seis dias de suspensão após ter sido expulso no jogo com o P. Ferreira. Já ao lateral Ivo Pinto, que viu vermelho direto, foi aplicada uma multa de 842 euros e um jogo de castigo.

Entretanto, vários elementos do clube (Silva Campos entre eles) foram multados pelas incidências do encontro em casa do Boavista, na última jornada da Liga 2019/20. Já a SDUQ rioavista foi multada em 1.530 euros.