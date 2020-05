António Silva Campos: «Teremos condições no nosso estádio»

António Silva Campos, presidente do Rio Ave, comentou em direto na Sport TV+ o anúncio feito pelo primeiro-ministro António Costa relativamente à retoma da Liga NOS.





"É importante reiniciar o campeonato. Se for a pensar desportivamente, bem, nós estamos no 5.º lugar e iríamos à Europa. Mas é importante também para os parceiros e operadores televisivos, que suspenderam pagamentos, e temos as nossas responsabilidades, despesas e compromissos. Era importante que isto acontecesse", disse.O dirigente vila-condense abordou ainda o protocolo de retoma, confiando que o Estádio dos Arcos terá condições para receber jogos. "Vai ser um pouco atípico. Ainda não sabemos se poderemos jogar no nosso estádio, mas entendemos que temos todas as condições para ser possível realizar os jogos. Outros clubes têm balneários mais pequenos... Vai haver inspeções aos estádios durante o mês de maio. O Rio Ave vai cumprir as obrigações", apontou Silva Campos, sem querer comentar a não retoma da 2.ª Liga.