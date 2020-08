António Silva Campos: «Vamos sempre lutar pelos 3 pontos e por estarmos em patamares superiores»

O Rio Ave apresentou este sábado o plantel aos adeptos. Durante a emissão feita pelos vila-condenses nas redes sociais, António Silva Campos, presidente do clube explicou quais os objetivos dos vila-condenses para a temporada 2020/21.





"É preciso ter os pés assentes na terra e sabemos quais são as nossas limitações. Somos ambiciosos, queremos estar sempre do meio da tabela para cima. Vamos lutar sempre pelos três pontos e por estarmos em patamares superiores", começou por explicar.Recordando Manuel Vilas Boas, diretor do clube falecido recentemente, António Silva Campos aproveitou ainda para recordar a evolução do Rio Ave desde que assumiu o cargo de presidente: "Quando entrávamos no Rio Ave rodeei-me de pessoas ambiciosas. Os primeiros quatro anos foram muito difíceis, mas conseguimos arranjar um equilíbrio financeiro de forma a olharmos para a vertente desportiva de forma segura. Deixámos de lutar pela permanência, agora lutamos pela Liga Europa. Acredito que tenha sido uma surpresa, mas mudámos tudo e os resultados começaram a aparecer. Ter quatro idas à Liga Europa em seis anos e sermos vistos como um candidato à Liga Europa é muito importante".O líder vila-condense concluiu referindo que este ano será "um desafio muito grande" porque os adversários têm "equipas, estruturas e orçamentos" cada vez mais fortes.