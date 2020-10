António Silva Campos: «Vou dar um grande abraço aos jogadores»

No fim do encontro entre o Rio Ave e o AC Milan, António Silva Campos não escondeu a desilusão pela eliminação da Liga Europa.





"Foi um resultado dramático, com tantos penáltis…. Não tivemos a sorte do nosso lado, mas acho que foi um grande jogo e, com muita dignidade, demonstrámos que temos uma grande equipa. Foi mesmo dramático, foi um jogo de sofrimento. Só quem sente o dia a dia do clube como nós é que percebe o quão triste é, mas temos de ter a cabeça erguida", começou por dizer o presidente vila-condense.Assumindo que a passagem à fase de grupos seria importante em termos financeiros, António Silva Campos deixou muito elogios ao plantel orientado por Mário Silva: "Vou dar um grande abraço aos jogadores e pensar já no próximo jogo. Temos um grupo muito forte e podemos encarar a época com muita tranquilidade. Com este crer vamos fazer grandes jogos."