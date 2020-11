António Silva é candidato único à presidência do Rio Ave

As dúvidas eram poucas, mas as que existiam foram dissipadas esta quarta-feira. António Silva Campos é o único candidato à presidência do Rio Ave nas eleições que acontecem no próximo dia 14 de novembro.





João Paulo Meneses, mandatário da candidatura, entregou a lista por volta das 17h45, tendo o prazo definido para a entrega de candidaturas terminado às 18 horas. As mudanças a nível de estrutura da lista são mínimas, mantendo-se António Silva Campos como candidato a presidente da Direcção e havendo a proposta de continuidade de Amândio Couteiro como presidente da Assembleia Geral e de Ilídio Lacerda como presidente do Conselho Fiscal.A referida eleição servirá para eleger os órgãos sociais do Rio Ave para o triénio 2020-2023.