Arranque com a Europa em vista

Primeiro contacto do plantel às ordens de Carlos Carvalhal com o relvado do Estádio dos Arcos na temporada 2019/20. Apesar da mudança de comandante da nau vila-condense, as expectativas são altas e o objetivo parece estar bem traçado: Liga Europa. Pelo menos, é isso que refere o discurso de Tarantini e do presidente António Silva Campos.

A iniciar a sua 12ª temporada ao serviço do Rio Ave, Tarantini recorre ao passado para projetar o presente e o futuro. "Há dois anos conseguimos a melhor classificação de sempre da história do Rio Ave e queremos voltar a repetir esse feito", salientou o médio de 35 anos. Na mesma linha de pensamento, António Silva Campos aponta à montra europeia. "Nos últimos cinco anos fomos três vezes à Liga Europa. Temos esse sonho e acho que é uma meta e um objetivo. Temos de querer ser sempre ambiciosos e estar na expectativa da Liga Europa", referiu o dirigente.

Tanto Tarantini como o presidente do Rio Ave destacaram a importância da chegada de um treinador com o currículo como o de Carlos Carvalhal ao clube. O médio natural de Baião concluiu referindo que, neste momento, olha muito mais para os objetivos do clube do que para o número de minutos que soma, enquanto António Silva Campos confirmou que Leo Jardim vai deixar o clube.



Autor: Diogo Matos