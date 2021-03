"As leituras de Francisco": segundo episódio juntou Geraldes e Tarantini

O Rio Ave lançou, esta sexta-feira, o segundo episódio da rubrica "As leituras de Francisco", iniciativa promovida no âmbito do Plano Nacional de Leitura e na qual Geraldes recomenda alguns livros da sua preferência, de modo a fomentar o gosto pelos livros nos mais jovens.





Nesta segunda edição, o médio contou com a prenseça de Tarantini e recomendou o livre "Ratos e Homens", de John Steinbeck.