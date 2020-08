Assembleia Geral do Rio Ave adiada

O Rio Ave anunciou esta sexta-feira o adiamento da Assembleia Geral, que estava agendada para este domingo, devido ao crescimento do número de casos ativos de Covid-19 em Vila do Conde.





"Face aos últimos acontecimentos referentes à situação pandémica e ao agravamento no número de casos activos de Covid-19 em Vila do Conde e depois de consultada a autoridade local de saúde. Por se tratar de um evento, que embora previsto decorrer ao ar livre, proporciona uma aglomeração de associados e dirigentes e por ser de todo impossível garantir todas as medidas e cuidados da parte dos intervenientes. Considerando tratar-se de uma questão de responsabilidade social e de saúde pública. Foi indicado e aconselhado o adiamento na realização da Assembleia Geral do Rio Ave FC, que iria decorrer este domingo, dia 16 de Agosto, para data a anunciar posteriormente", pode ler-se no site da equipa de Vila do Conde.