Augusto Gama: «A equipa teve uma boa prestação, dentro do que esperávamos»

Augusto Gama, técnico que assumiu os destinos do Rio Ave com a saída de José Gomes, não esconde que gostou da exibição da sua equipa diante do FC Porto, apesar da derrota por 2-1 no Dragão."A equipa teve uma boa prestação, dentro do que esperávamos. Esta equipa tem uma identidade própria e vincámos isso neste jogo. O FC Porto acabou o jogo a sofrer, mas não conseguimos o objetivo que era a vitória, mas estou muito contente com os jogadores, que tiveram uma atitude enorme. O resultado, se houvesse um empate, não era mal visto para a nossa equipa", confessou no final do encontro à Sport TV.Gama lembra que o trabalho que fez é a continuidade do que tem sido feito. "Muito do trabalho que fizemos hoje vem do que está a ser feito desde há seis meses para cá. Mas estamos noutra etapa e vamos continuar a trabalhar para conseguir as vitórias que desejamos para a nossa equipa."O técnico lamentou a lesão de Gelson Dala. "Os jogadores estão todos preparados para jogar e responder dentro do queremos. Os que entraram para os substituir fizeram uma excelente partida e não se fez notar a ausência desses jogadores neste jogo", disparou, antes de desvalorizou a hipótese de continuar neste cargo. "Isso não é importante. Já estou no Rio Ave há 26 anos. Tudo o que o clube entender que eu seja benéfico, estou disponível, mas não é uma coisa que me compete, vou fazer o que sempre fiz até aqui, respondendo da melhor maneira."