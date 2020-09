Augusto Gama: «A nossa ambição é avançar na Liga Europa»

Rio Ave e Besiktas defrontam-se, esta quinta-feira, em jogo a contar para a terceira pré-eliminatória da Liga Europa. Augusto Gama, treinador-adjunto dos vila-condenses deixou elogios aos turcos, mas assumiu que o objetivo da sua equipa é seguir em frente.





"Este é um desafio grande para nós. Gostamos de estar cá, já não somos uma equipa inexperiente e queremos seguir em frente. Temos um adversário com valor, mas a nossa ambição é avançar na competição", referiu."O Besiktas tem uma massa adepta fervorosa e gosta de jogar com público. Mesmo assim, não temos qualquer tipo de vantagem. Este jogo é uma final e não há favoritos, ainda para mais contra uma equipa forte como o Besiktas", disse, em relação ao facto de o jogo ser disputado à porta fechada.Recusando falar do mercado e assumindo que o clube tem feito um trabalho importante em termos de recuperação física, Augusto Gama lamentou ainda a ausência de Gelson Dala. "O Dala é um jogador com imensa qualidade, mas temos um plantel muito capaz. Temos a certeza que qualquer um que esteja em campo vai dar o seu melhor", finalizou.O embate entre turcos e portugueses está marcado para as 18 horas.