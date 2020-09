Augusto Gama: «Estamos convencidos que vamos aproveitar as fraquezas do adversário»

O treinador-adjunto do Rio Ave, Augusto Gama, assumiu esta quarta-feira a antevisão ao encontro de quinta-feira, entre vila-condenses e os bósnios do FK Borac, a contar para a segunda pré-eliminatória da Liga Europa, devido ao facto do treinador principal, Mário Silva, ainda não possuir o nível IV.





Augusto Gama assume que os vila-condenses têm a equipa bósnia "bem estudada", apontando que uma das principais estratégias para o encontro será "aproveitar as fraquezas" do FK Borac, uma equipa que considera, ainda assim, "difícil"."Esperamos uma equipa difícil, que já tem alguns jogos oficiais no trajeto. Foi uma equipa bastante estudada por nós e estamos convencidos que vamos aproveitar as fraquezas que vimos no adversário para conseguir passar", começou por referir o técnico."É evidente que gostávamos de ter mais jogos feitos, mas os processos têm sido implementados e bem aceites pelos jogadores e estamos numa fase ainda não a 100% mas já muito perto disso para podermos encarar o jogo com a máxima força.""Borac tem jogadores de qualidade no sector ofensivo, alas que jogam com o pé contrário e fazem o movimento interior para poderem rematar. Têm uma linha ofensiva forte e estamos a contar com isso. Mas encontramos lacunas na parte defensiva e vamos tentar tirar proveito disso.""Isso é uma coisa em que não pensamos. Nós pensamos em passar a eliminatória, não no hipotético prejuízo. O foco é passar.""Taremi era um jogador de imensa qualidade mas as aquisições e os jogadores que estavam já são de enorme qualidade e darão o seu máximo", concluiu.