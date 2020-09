Augusto Gama: «Fomos sempre superiores e o resultado não deixa qualquer dúvida»

O Rio Ave teve paciência para levar de vencido o FK Borac, na noite desta quinta-feira, com dois golos sem resposta nos descontos. Augusto Gama analisou o crescendo exibicional dos vila-condenses ao longo e considera que o resultado não é em nada beliscado na sua justiça.





"Tivemos um início com algumas dificuldades, sabíamos que o Borac usava muito o futebol direito. A partir dos 20 minutos começamos a conseguir evitar esse jogo direto. Na 2ª parte não houve qualquer contestação ao nosso domínio. O Rio Ave foi sempre superior e o resultado não deixa qualquer dúvida. Há que manter o nível da nossa qualidade de jogo", afirmou, na flash interview à Sport TV, o adjunto de Mário Silva.Na próxima semana, os rioavistas viajam à Turquia para defrontar o Besiktas na 3ª pré-eliminatória da Liga Europa, mas Gama ainda não pensa já nessa viagem. "Temos de olhar para o Tondela (no próximo domingo), o Besiktas só será na próxima semana. Muito obrigado aos adeptos que sofreram por nós em Vila do Conde!", concluiu.