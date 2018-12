Augusto Gama garantido com o Moreirense

Sem ‘fumo branco’ em relação ao espanhol Julio Velázquez que estava na primeira linha da sucessão de José Gomes, António Silva Campos pode virar já a agulha para Bruno Baltazar. O treinador de 41 anos está livre, após sair do comando técnico dos cipriotas do Apoel em setembro, sendo por isso um alvo mais fácil de concretizar em contraste com Julio Velázquez que, apesar de já ter saído da Udinese, está ainda ‘preso’ ao contrato de dois anos que tinha com os italianos e, pelos vistos, esse é um entrave decisivo.

Seja como for, é praticamente certa a continuidade de Augusto Gama como treinador interino no primeiro jogo de 2019, na próxima 4ª feira, dia 2 de janeiro, na receção ao Moreirense. Mesmo que o processo do novo treinador seja concretizado até lá, a estreia só deverá acontecer em pleno Estádio da Luz, dia 6 de janeiro, na 16ª jornada da Liga.