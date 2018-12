Augusto Gama: «Hora do jogo não é agradável»

Vai ser só para cumprir calendário. O Rio Ave recebe sexta-feira à noite o Paços de Ferreira na última jornada do grupo B da 3° fase da Allianz Cup. Com 0 e 1 ponto, respetivamente, nenhuma das equipas tem hipóteses de chegar à final four."Os jogadores estão sempre motivados para trabalhar e a nossa estratégia não vai mudar em nada", afirmou o treinador interino do Rio Ave, Augusto Gama. Quanto ao adversário, Gama espera uns castores competitivos: "O Paços de Ferreira será uma equipa competitiva e motivada. É o líder da segunda liga e vai mostrar a boa equipa que é."Dado o contexto do jogo desta sexta-feira, o técnico reconhece que vão haver mudanças. "É provável que hajam alterações, visto que é uma competição diferente. Contudo, todos os jogadores têm dado boa resposta, têm trabalhado no máximo a nível de treino e no jogo", afinca.Por fim, Augusto Gama não quis explorar muito o lado pessoal quando lhe foi perguntado se no futuro gostaria de assumir o comando principal de uma equipa e lamentou a hora tardia do jogo de amanhã - 21h15: "Estou aqui enquanto o clube quiser, saber quais são os meus objetivos pessoais não é importante. A hora do jogo não é agradável. Tentámos mudar a hora para mais cedo, mas não foi possível. Vamos ter de esperar todo o dia pelo jogo..."Fábio Coentrão, castigado, não joga, juntando-se a seis baixas por lesão: Nuno Santos, Joca, Borevkovic, Diego Lopes, Gelson Dala e Tarantini.