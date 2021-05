Autocarro do Rio Ave sai de Arouca sob escolta da GNR

Cerca de três dezenas de adeptos do Rio Ave marcaram presença em Arouca para apoiar a equipa na primeira mão do playoff e aproveitaram a geografia envolvente ao recinto para evidenciar o seu apoio durante o desenrolar do encontro.





Manifestação de interesses favorável só até ao terceiro golo dos arouquenses, dado que no resto do encontro o célebre "vocês são uma vergonha" foi o tema mais sonante.No entanto, o apito final não foi suficiente para desmobilizar os simpatizantes vilacondenses, que não só fizeram questão de insultar a equipa à saída do recinto, como fizeram um cordão humano à frente do autocarro a impedir a progressão do veículo.Atitude que forçou a intervenção da GNR, mas a segurança da escolta também não foi suficiente para desmobilizar os adeptos, pelo que a saída do autocarro, ainda que sem mais incidentes do que umas pancadas nos vidros, foi muito demorada e sempre debaixo de insultos.