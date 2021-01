Avançado prioritário para o Rio Ave

O Rio Ave está no mercado em busca de um avançado, de forma a colmatar as baixas causadas pela saída de Bruno Moreira e pela grave lesão de André Pereira. A SDUQ vila-condense deseja suprir as lacunas no ataque, sector que ficou agora reduzido a Ronan e a Dala, sendo que o primeiro não tem sido opção e o segundo não é ponta-de-lança de raiz.

No caso do brasileiro esta pode ser a oportunidade para ganhar espaço. Ronan até teve propostas para sair, mas essa possibilidade não se concretizou. Da Roménia, chegou uma oferta do Gaz Metan, equipa treinada por Jorge Costa, mas a hipótese não agradou. De Portugal houve tentativas de empréstimo, porém um empréstimo não está nos planos. Por essa razão, é provável que se mantenha no plantel vila-condense.