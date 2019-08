Bancada pode ser demolida

Depois do adiamento do jogo com o V. Guimarães, devido à deterioração da bancada nascente do Estádio dos Arcos, o Rio Ave começa a procurar uma solução para o caso. Nesse sentido, a bancada não voltará a ser utilizada até que se perceba se é possível fazer obras que permitam que esta volte a estar a 100%, sendo que esse processo demorará ainda algum tempo. No entanto, a opção mais provável passa pela demolição da atual e reconstrução de uma nova bancada, algo que até já estaria previsto num projeto futuro.

A colocação de uma bancada amovível atrás de uma das balizas não entra na equação, uma vez que os vila-condenses usam o espaço para treinar durante a semana e nos jogos é ali que está grande parte da publicidade. No plano desportivo, a equipa comandada por Carlos Carvalhal goza hoje um dia de folga.