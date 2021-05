Banco motiva duas expulsões

Os momentos que antecederam o golo de penálti de Pedro Gonçalves foram de grande expectativa e Gualter Pires, coordenador técnico do Rio Ave, acabou mesmo por ser expulso do banco suplementar. Mal Fábio Veríssimo se decidiu por marcar o penálti, recebeu de pronto um aviso do seu assistente Pedro Martins, que apontou para Gualter Pires, sinalizando que tinha havido razões para a expulsão, provavelmente por palavras de protesto. Já aos 63 minutos foi a vez de Tarantini, experiente médio e habitual capitão, também ser expulso do banco e novamente por ordem do mesmo auxiliar.