Borevkovic é baixa no Rio Ave para duelo com Sporting

A ausência do defesa Borevkovic é a nota de destaque na convocatória do Rio Ave para a partida de quarta-feira frente ao Sporting, dos oitavos de final da Taça de Portugal.O central croata lesionou-se na coxa direita no último jogo da equipa, na receção ao Belenenses, e não recuperou a tempo de entrar nas opções para esta deslocação a Alvalade.Para colmatar essa ausência, o técnico José Gomes chamou ao lote dos eleitos o também defesa-central Miguel Rodrigues.Ainda em dúvida, apesar de integrar a convocatória, está o médio brasileiro Diego Lopes, a contas com problemas musculares, e cuja disponibilidade só vai ser aferida na quarta-feira.Por precaução, Leandrinho viajou com a restante comitiva para Lisboa.De fora, ficam os lesionados Ronan, Joca e Nuno Santos.O Rio Ave joga na quarta-feira com o Sporting, no estádio José Alvalade, em Lisboa, em partida dos oitavos de final da Taça de Portugal, agendada para as 19:30.Léo Jardim e Paulo Vítor.Matheus Reis, Miguel Rodrigues, Nélson Monte, Buatu, Nadjack e Afonso Figueiredo.Tarantini, Diego Lopes, João Schmidt, Leandrinho e Jambor.Murilo, Coentrão, Gabrielzinho, Gelson Dala, Galeno e Carlos Vinícius.