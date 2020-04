Borevkovic elege duas vitórias em Alvalade como melhores momentos no Rio Ave

O defesa Toni Borevkovic, que alinha no Rio Ave, elegeu as duas vitórias da equipa, esta época, frente ao Sporting, em Alvalade, como os seus melhores momentos no clube.

"As duas vitórias em Alvalade, num estádio cheio, foi um sentimento incrível. Tenho de dizer que foi o melhor momento desde que estou no Rio Ave", disse o central croata, que em ambas partidas, para o campeonato e para a Taça da Liga, foi titular.

Borevkovic, que cumpre a segunda temporada no emblema vila-condense, garantiu estar "totalmente adaptado a Portugal e a um clube organizado e familiar como o Rio Ave", mas mostrou ambição de abraçar desafios em outras ligas europeias.

"Daqui a dois anos vejo-me a jogar num outro nível, em campeonatos de maior dimensão em Inglaterra, Alemanha ou Espanha. Mas sei que para isso tenho de trabalhar muito no Rio Ave", partilhou o defesa, numa sessão de perguntas feitas por adeptos do clube, através da internet.

Nesta mesma iniciativa, Borevkovic foi questionado sobre o jogador adversário mais difícil de defrontar, elegendo o ex-Sporting Bas Dost.

"Joga muito bem. Se te atrasas meio segundo na marcação, ele vai fazer golo. A nível individual foi o adversário mais difícil que apanhei", partilhou.

Mesmo sem treinar no relvado há mês e meio, devido às restrições provocadas pela pandemia de covid-19, Borevkovic garantiu sentir-se bem fisicamente, partilhando como se tem mantido em forma em casa.

"Temos um plano dos treinadores que continuamos a seguir. Faço trabalho de força no apartamento e, como tenho uma garagem grande, consigo lá fazer corridas. Não são treinos pesados, mas são bons para manter forma e estarmos mais prontos para quando for o regresso", disse o defesa central.