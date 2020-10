Borevkovic: «Não é importante se jogamos contra o Benfica ou outro adversário. Queremos ganhar»

O Rio Ave ainda não sabe o que é perder esta época e esta invencibilidade vai ser testada no próximo domingo, em receção ao líder Benfica. Ainda há espaço para a equipa de Mário Silva melhorar e não há medo em Vila do Conde perante o nome do próximo oponente.





"Todos achamos que podemos melhorar. É um objetivo para todos nós. É o que queremos mostrar no próximo jogo. Não é importante se jogamos contra o Benfica ou outro adversário. Nós queremos ganhar! É o que importa para nós", afirma Toni Borevkovic, em declarações aos meios de comunicação dos rioavistas.Foram seis jogos disputados em 17 dias e o central croata faz o balanço da temporada até ao momento, isto depois de quase de duas semanas de ausência de competição. "Fizemos uma grande pré-época. Fizemos muito bons treinos. Toda a equipa mostrou capacidade para jogar contra qualquer equipa. Mantemos quase todo o grupo igual da última época. Vieram vários reforços ajudar-nos. Melhorámos e achamos que podemos jogar a um melhor nível", sustenta.A nível individual, Borevkovic deseja continuar a deixar a sua marca. "Com jogos acho que todos melhoramos e eu também. Graças a Deus, desde que cheguei, tenho jogado sempre. Quero também ajudar a equipa", assevera.Por último, e a poucos dias de voltar a jogar em casa, a ausência de adeptos é algo que deixa o camisola 6 do Rio Ave com saudades, sobretudo num jogo em que o estádio, certamente, encheria... "Nós todos queremos adeptos nas bancadas e qualquer jogador quer jogar em frente aos seus adeptos", sublinhou.