Borevkovic vai ter de esperar

Com o reinício do campeonato já no horizonte de todos, há um jogador do plantel do Rio Ave que vai ter de esperar mais tempo do que os outros.





Trata-se de Toni Borevkovic, que viu o 5º cartão amarelo no jogo do Dragão, realizado no dia 7 de março, e tem de cumprir agora o habitual jogo de castigo.O central croata não poderá defrontar o Paços de Ferreira, jogo que vai marcar a retoma da Liga no caso dos vila-condenses e que, curiosamente, foi o primeiro a ser adiado da jornada 25, pois estava inicialmente marcado para a sexta-feira de 13 de março na abertura dessa ronda.