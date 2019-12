Brinquedo dá bilhetes

O plantel do Rio Ave começou ontem a preparar a receção ao Gil Vicente, desafio que será alvo de mais uma ação social do clube, desta vez com a oferta de dois bilhetes a cada pessoa que se apresentar nas instalações dos vila-condenses munida de um brinquedo novo e embalado, até ao final da semana. Medida com a finalidade de captar a atenção dos adeptos com uma componente comunitária importante, já que os brinquedos recolhidos reverterão a favor da associação Abraço.

Luto

O universo rioavista está de luto pelo falecimento do médico Teófilo Bernardes, que foi o responsável clínico do clube por mais de quatro décadas. "A história do Rio Ave é indissociável da imagem do dr. Teófilo", escreveu o presidente António Silva Campos, na nota de pesar divulgada ontem.