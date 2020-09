Bruno Moreira: «Acreditámos na vitória desde que saímos de Portugal»

Bruno Moreira era a imagem da felicidade de todo o grupo do Rio Ave com a continuidade na Liga Europa após a eliminação do Besiktas.





"Foi muito difícil, acho que fomos superiores o jogo todo, o Besiktas teve oportunidade e nós também tivemos, com bola fomos superiores, impusemos o nosso jogo. Com o golo catapultámos, a equipa sentiu isso. Ficámos mais fortes, podíamos ter decidido nos 90’, mas pronto lá fomos ao prolongamento e penáltis. Somos justos vencedores", disse o jogador do Rio Ave."Acreditámos desde que saímos de Portugal que vínhamos para vencer e disputar a próxima eliminatória. É momento importante, quero dedicar vitória aos adeptos que não podem estar presentes, mas estiveram connosco", prosseguiu.O Milan é agora o próximo adversário: "AC Milan? É tempo de descansar, foram 120 minutos duros, vamos aproveitar para descansar, ver desfecho do outro jogo e primeiro vem o Vitória".