Bruno Moreira assume confiança de olho no Sporting

Na antevisão da partida com o Sporting, Bruno Moreira deu voz à ambição do Rio Ave.

Salientando a importância e a consistência do triunfo conseguido frente ao Aves na jornada passada, o jogador de 31 anos assume estar à espera de dificuldades, mas não esconde o desejo de conquistar os três pontos. "Esperamos um jogo extremamente difícil, no estádio de um possível candidato ao título. Sabemos as dificuldades que vamos encontrar, mas acreditamos muito em nós, naquilo que andamos a treinar, na ideia que está a ser implementada. Acreditamos que vamos fazer uma excelente partida e, se possível, vencer. Sentimos que estamos a evoluir, mas temos de ser muito competentes", afirmou o avançado.

Entretanto, o Rio Ave tem hoje nova sessão de treino. Nadjack é o único indisponível no plantel vila-condense.