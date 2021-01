Bruno Moreira despede-se do Rio Ave

As dúvidas quanto à saída de Bruno Moreira do Rio Ave eram poucas, mas o avançado oficializou-a a situação através das redes sociais. Na manhã desta terça-feira, o jogador, de 33 anos, deixou uma mensagem de despedida ao clube com um "Obrigado", confirmando assim a rescisão de contrato.





Chegado à formação vila-condense no início da época 2018/19, Bruno Moreira apontou 15 golos em 82 partidas pelos rioavostas. Agora, o avançado vai rumar ao sul do país para representar o Portimonense.A saída de Bruno Moreira deve fazer com que o Rio Ave recorra ao mercado, até porque o défice ofensivo tem sido uma daa grandes lacunas do conjunto agora orientado por Pedro Cunha.