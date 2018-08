Bruno Moreira feliz com o primeiro golo: «Os avançados vivem disto»

Bruno Moreira foi o nome encontrado pelos responsáveis do Rio Ave para suprir a saída de Guedes, habitual titular no centro do ataque vila-condense na temporada passada. Contratado ao Paços de Ferreira no presente defeso, o avançado portugués apontou o primeiro golo pelos verde e brancos na vitória frente ao Marítimo, no último domingo.Em declarações ao site oficial do clube, o atacante assume-se feliz pelo feito. "Este jogo, esta exibição, este golo fizeram-me bem, fizeram-me sentir mais confiante e dar um passo em frente para ser o Bruno que toda a gente conhece", começou por dizer. "Os avançados vivem de golos e é para isso que os clubes os contratam", acrescentou.Em relação à Liga Portuguesa, o jogador de 30 anos revela alguma tristeza pelo degrau que separa os três grandes dos restantes clubes, mas garante que esta vai ser uma liga muito renhida. "Infelizmente, o nosso campeonato está muito dividido. Existem três ou quatro equipas que vão lutar entre si e os restantes vão tentar a manutenção, meio da tabela ou a ida à Europa. Mas entre estes a competitividade vai ser grande. Quem for mais consistente vai andar mais tranquilo", apontou.Uma das equipas que tem reforçado o seu papel na I Liga é o Tondela, emblema que irá receber o Rio Ave na próximo jornada. Em antevisão ao encontro, Bruno Moreira espera grandes dificuldades. "O Tondela é uma equipa que, ano após ano, vem estando mais estável na I Liga. Já não há jogos fáceis neste campeonato e em Tondela também não vai ser. Temos de estar bem preparados para vencer o jogo", concluiu.Bruno Moreira leva um golo em cinco encontros ao serviço do Rio Ave.