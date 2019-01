Bruno Moreira: «Precisamos de ser mais pragmáticos»

Autor do segundo golo do Rio Ave diante do Benfica , que na altura valeu uma vantagem parcial dos vilacondenses por 2-0, Bruno Moreira lamentou a derrota (2-4) sofrida, mas reiterou que a turma nortenha foi à Luz a discutir o jogo pelo jogo."Acho que viemos aqui discutir o jogo com o Benfica e a prova disso foram os dois golos que fizemos no início do jogo. Sofremos o 2-2, mas penso que quando o Benfica volta faz o terceiro e o quarto podíamos ter sido nós a marcar. Precisamos de ser mais pragmáticos para termos mais êxitos.", disse, à BTV.