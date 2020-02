Bruno Moreira: «Sporting ficou mais fragilizado com a saída de Bruno Fernandes»

Bruno Moreira, avançado do Rio Ave, integrou esta quarta-feira o Sporting no lote das equipas que ainda são candidatas ao título da Liga NOS, antecipando "extrema dificuldade" para a receção aos 'leões', este sábado, na 21.ª jornada.

"O Rio Ave vai entrar, tal como nos outros jogos, para vencer. Mas será um jogo de extrema dificuldade, trata-se de um clube grande, candidato ao título, que joga bem. Todo o favoritismo [neste jogo] está do lado do Sporting", disse Bruno Moreira.

O experiente avançado dos vila-condenses analisou que o Sporting "ficou mais fragilizado com a saída de Bruno Fernandes", jogador considerou ser "diferenciado", mas vincou que o adversário de sábado por "ser um clube grande tem outros bons jogadores".

Sobre o Rio Ave, que não perde há cinco jogos consecutivos na Liga (quatro vitórias e um empate), Bruno Moreira reconheceu que a equipa "está a atravessar o melhor momento" da época, mas não considerou que tal permita uma candidatura aos lugares de acesso às competições europeias. "Longe disso, queremos continuar o nosso caminho, ganhar jogos obter a maior classificação possível", vincou.

O atacante perdeu nos últimos jogos a titularidade na equipa Vila do Conde, reconhecendo "um momento menos bom", que coincidiu com o ascendente do avançado iraniano Taremi, melhor marcador do Rio Ave, que chegou a ser alvo da cobiça dos 'leões' neste último período do mercado de transferências.

"[Taremi] Tem qualidade para jogar no Sporting. É um jogador diferenciado, com qualidade extrema, que pode chegar a outros patamares", analisou Bruno Moreira, à margem de uma vista promovida pelo emblema vila-condense a uma escola, na freguesia de Malta.

Nesta iniciativa participou também o defesa Nadjack, que depois de uma lesão grave, que o afastou dos relvados durante seis meses, está na fase final da recuperação, encarando com otimismo o duelo com o Sporting deste sábado.

"Será um bom jogo, de grande oportunidade para nós, em que todos gostamos de participar. Espero que a minha equipa apareça da mesma forma como nas últimas jogos. Estudámos bem adversário, estamos preparados e focados nas ideias do treinador", disse Nadjack.

Recorde-se que esta época, o Rio Ave já defrontou, por duas vezes, o Sporting, em Alvalade, para o campeonato e Taça da Liga, conseguindo vencer os leões em ambas ocasiões.

Os vila-condenses ocupam, atualmente o quinto lugar da classificação, com 32 pontos, menos três que o Sporting, que segue no terceiro lugar. A partida de sábado está agendada para as 20h30, no estádio dos Arcos em Vila do Conde.