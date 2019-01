Bruno Moreira sucede a Vinícius

Bruno Moreira vai suceder a Carlos Vinícius na frente de ataque do Rio Ave. Pelo menos para já. É esta a solução imediata no plantel de Daniel Ramos face à saída do ponta-de-lança brasileiro para o Monaco. Gelson Dala também poderia ser opção mas está lesionado, ao passo que Ronan poderá ser uma alternativa credível, atendendo ao bom rendimento na equipa sub-23.Bruno Moreira, de 31 anos, foi utilizado em 20 jogos oficiais esta temporada, nove dos quais na condição de titular, e apresenta um saldo de quatro golos marcados. As grandes prestações de Carlos Vinícius ao longo dos últimos meses dificultaram a afirmação de Bruno Moreira como opção inicial, mas agora o experiente avançado terá oportunidade de ganhar espaço.Esta é a solução imediata, pelo menos enquanto não chegar um novo artilheiro, intenção clara dos responsáveis do Rio Ave face à saída de Carlos Vinícius. O brasileiro, de 23 anos, esteve a realizar exames médicos durante esta sexta-feira, no principado, pelo que nas próximas horas deverá ser apresentado como reforço do Monaco.Entretanto, Borevkovic, Joca, Nuno Santos, Gelson Dala, Leandrinho e Gabrielzinho continuam fora das opções de Daniel Ramos, devido a lesões. A equipa joga esta segunda-feira no Funchal, diante do Marítimo.