Carlos Carvalhal já deixou bem claro que o momento tem outras prioridades, como o apoio total e inegável à família, e por isso mesmo o treinador não traçou um plano concreto e rigoroso de treinos caseiros. Obviamente todos os jogadores estão a procurar manter a forma na medida do possível. Cada um treina conforme pode e, claro, com a supervisão e aconselhamento da equipa técnica e do departamento médico, sempre que isso for necessário.