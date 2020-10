Carlos Alves emprestado ao Trofense

O Rio Ave anunciou há momentos a cedência do guarda-redes Carlos Alves ao Trofense, clube que milita na Série C do Campeonato de Portugal.





Aos 22 anos, Carlos Alves sai do seu clube de sempre, mas renovou o seu contrato com o Rio Ave até junho de 2022."Considera-se que a evolução desportiva do guarda-redes precisa de um desafio diferenciado para que se verifique uma progressão e a confirmação do valor que todos lhe reconhecemos. Ao Carlos Alves, o Rio Ave FC deseja que alcance todos os seus objectivos pessoais e colectivos", salientam os vila-condenses na nota oficial, assumindo que o jovem guarda-redes continua a ser uma aposta de futuro.Entretanto, o brasileiro Magrão, de 20 anos, está na porta de entrada do Estádio dos Arcos precisamente para cumprir o papel que estava destinado a Carlos Alves, fazendo a "ponte" para o plantel principal como terceira opção atrás de Kieszek e Léo Vieira. Magrão chega emprestado pelo Palmeiras, com opção de compra do passe no final desta época e vai evoluir na equipa B ou nos sub-23 de Vila do Conde.