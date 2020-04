Carlos Alves ganha crédito

O trabalho desenvolvido por Carlos Alves na equipa sub-23, onde estava a ser totalista na baliza até o futebol ser interrompido devido à pandemia, tem sido do agrado dos responsáveis do Rio Ave.





Com média inferior a um golo sofrido por jogo, Carlos Alves, de 22 anos, é um talento no qual os vila-condenses querem apostar no futuro.Nas contas da equipa principal, é o terceiro guarda-redes, atrás de Kieszek e Paulo Vítor. Carlos Alves é produto da formação do Rio Ave, onde ingressou em 2012/13 oriundo do futsal Caxinas, e procura ainda a estreia em jogos oficiais pela equipa principal do Rio Ave.