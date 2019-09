Carlos Alves, Joca e Vitó integrados no treino

Carlos Carvalhal chamou hoje ao treino da equipa principal três jogadores que não se apresentaram no regresso aos trabalhos por terem jogado pela equipa sub-23 no passado domingo, em vitória caseira, por 2-0, sobre o V. Setúbal. São eles Carlos Alves, Joca e Vitó.





Opções que tiveram direito a folga extra em relação ao restante plantel, que fez parte da comitiva que viajou a Alvalade no sábado. O técnico vila-condense tem assim mais jogadores ao seu dispor numa semana de trabalho para preparar a receção, do próximo domingo, ao V. Guimarães.Entretanto, iniciou, ao início desta tarde, a venda dos bilhetes para o desafio com os vimaranenses, sendo que os preços variam entre os dois e os 10 euros para sócios sem lugar anual.