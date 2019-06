Carlos Alves para emprestar e ganhar ritmo

A baliza do novo Rio Ave de Carlos Carvalhal é um dos sectores com mais interrogações, em função da iminente saída de Léo Jardim que, ao que tudo indica, irá mesmo prosseguir a carreira no futebol francês, faltando saber se vai para o Monaco ou para o Lille.

Seja como for, parece inevitável o ataque dos vila-condenses ao mercado para este posto, sendo que a decisão mexe com Carlos Alves, que tem sido nos últimos anos o terceiro da hierarquia. Aos 21 anos, o jovem guardião continua a ser visto como uma aposta de futuro e fez uma excelente época ao serviço dos sub-23.

Todavia, esta parece ser a época ideal para Carlos Alves dar um salto competitivo, pelo que a ideia é encontrar um clube para o guarda-redes continuar com ritmo ao mais alto nível, ou seja, no mínimo na 2ª Liga. Se tal não for possível, então Carlos Alves poderá continuar nas mesmas condições em Vila do Conde.