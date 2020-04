Carlos Carvalhal acaba época sem entraves

O treinador Carlos Carvalhal está em final de contrato com o Rio Ave, mas, mesmo que a conclusão do campeonato obrigue a esticar o calendário para lá do mês de junho, que é o que está estipulado no seu vínculo, o responsável já manifestou disponibilidade para concluir o projeto, pelo que não colocará nenhum entrave ao presidente António Silva Campos no caso de a Liga Portugal determinar o prolongamento das competições.