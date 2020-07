Carlos Carvalhal: «Acabámos por ter a felicidade que procurámos»

O Rio Ave venceu (2-1) na receção ao Portimonense, em jogo a contar para a 31.ª jornada da Liga NOS, num encontro em que a formação vila-condense partiu desde muito cedo em desvantagem no marcador, graças ao golo de Vaz Tê, aos 6 minutos.





No final do encontro, Carlos Carvalhal mostrou-se satisfeito pela reviravolta que a sua equipa foi capaz de dar no resultado, afirmando ainda que o vento acabou por condicionar um pouco o jogo da equipa."O jogo prometia muito. O Portimonense tem boa equipa, tem organização. Só que o vento condicionou muito, tal como tinha acontecido, aqui, com o Paços de Ferreira. Na primeira parte, jogámos contra o vento. Na segunda, tudo se inverteu. Jogámos talvez 80% no meio-campo ofensivo. Não é fácil. Acabámos por ter a felicidade que procurámos", começou por dizer o técnico vila-condense."Já não é a primeira vez que conseguimos inverter o resultado. Dá uma saúde muito grande à equipa.""Estamos apostados em bater os 51 pontos, que é o máximo do clube. Temos de abordar todos os jogos para tentar ganhar e conquistar o máximo de pontos possível", concluiu.