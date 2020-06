Carlos Carvalhal acredita que duelo com Sp. Braga pode "ser decidido nos pormenores"

Carlos Carvalhal, treinador do Rio Ave, considerou esta segunda-feira que a partida de terça-feira, com o Sp. Braga, da 29.ª jornada da Liga NOS, poderá "ser decidida nos pormenores".

O técnico dos vila-condenses classificou o jogo de "elevado grau de dificuldade" para os dois conjuntos, lembrando que ambos têm vindo a progredir nas suas prestações nas últimas jornadas.

"O Braga sempre foi uma equipa forte com bons jogadores, com capacidade individual para resolver uma partida a qualquer momento. Com o Custódio estão a melhorar jogo após jogo. Mas o Rio Ave também tem vindo a evoluir desde a retoma do campeonato, mostrando que é sólido e maduro. Será um jogo que pode ser decidido nos pormenores, disse o técnico dos vila-condenses.

Independentemente do desfecho deste desafio, e até das próximas jornadas, Carlos Carvalhal considera que a época do Rio Ave "já é muito boa", lembrando que a equipa atingiu recordes históricos na participação do clube na Liga.

"Terminamos a primeira volta com 25 pontos, conseguimos nove jogos sem perder, fizemos o melhor registo de pontos fora casa, e se nos tivessem 'deixado' podíamos ter estado na final 'four' da Taça da Liga. Queremos continuar a perseguir o que o melhor fez o Rio Ave na sua história, e ainda não estamos satisfeitos. Faltam muitos pontos que queremos conquistar", disse o técnico.

Para esses objetivos, e sem mencionar a luta por um lugar que garanta uma vaga nas competições europeias da próxima época, Carlos Carvalhal garantiu que, até ao final do campeonato, irá continuar a promover alguma rotatividade no onze.

"Após a paragem forçada da Liga, assumimos que íamos fazer alternância nas escolhas. Temos jogadores com qualidade e valor e um grupo onde todos estão preparados para jogar. Não há titulares nem suplentes e nossa dinâmica é boa", vincou.

O treinador deixou, ainda, uma palavra de alento para o defesa brasileiro Junio Rocha, que hoje foi operado a uma fratura no perónio da perna direita, contraída no treino de sábado, e que lhe vai impor uma paragem de vários meses.

"Lamentamos a lesão grave do Junio. Esperamos que recupere rápido e queremos dedicar-lhe a vitória já neste jogo com o Braga", concluiu Carlos Carvalhal.

Além da ausência de Junio Rocha, os vila-condenses também não podem contar neste desafio com o lesionado Jambor e com o castigado Diogo Figueiras.

O Rio Ave, sexto classificado com 44 pontos, recebe esta terça-feira o Sporting de Braga, quarto com 50, numa partida agendada para as 21:30, e que terá arbitragem de Nuno Almeida, da Associação de Futebol do Algarve.