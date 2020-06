Carlos Carvalhal: «Conseguimos surpreender»

Carlos Carvalhal não escondeu o seu contentamento pelo facto de o Rio Ave ter regressado aos triunfos. "Antevíamos um jogo difícil. O Moreirense não perdia há sete jogos, mas preparámos bem o encontro e penso que conseguimos surpreender. Fizemos uma boa primeira parte e estivemos particularmente bem no momento da reação à perda. A segunda parte foi diferente, porque fomos perdendo um pouco de energia e porque o Moreirense também teve mérito. Mesmo assim, achamos o resultado justo", vincou.





O técnico confidenciou ainda que pediu ao árbitro Jorge Sousa para não abandonar o futebol, além de se ter mostrado contra as cinco substituições: "Não concordo com as cinco substituições, é algo desnecessário. O intervalo entre os jogos permite fazer a gestão dos jogadores."