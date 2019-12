Carlos Carvalhal continua no Rio Ave: «Espero que a partir de agora haja futebol»

Depois da, Carlos Carvalhal anunciou, esta sexta-feira, que vai cumprir contrato com o Rio Ave."Quando o presidente falou comigo no início da época, a minha motivação não foi o dinheiro. Quando estava em Inglaterra, sempre disse que, se calhar, ia regressar a Portugal. O presidente falou comigo e focou o ponto que eu gosto. Apresentou-me um clube organizado e que tem ambição de conseguir boas prestações nas taças e que quer incomodar as equipas que são melhores no campeonato. Isso motivou-me imenso para vir para cá", começou por referir o técnico."Em função do que aconteceu no jogo, fomos colocados fora da competição e o Rio Ave sentiu-se traído no seu objetivo. Foi-nos retirado algo e isso motivou a minha reação. Disse a quente e digo a frio: retiraram-nos da final four da Taça da Liga. Não sei se foi a arbitragem que nos tirou da final four ou algo mais forte, não me compete a mim falar disso. Em função do que falamos no início da época, a única coisa que eu achei de deveria fazer era sair. Se não conseguimos atingir os nossos objetivos, não estou aqui a fazer nada", continuou explicando depois o que o motivou a continuar no clube: "Depois do Natal fizemos a redefinição de objetivos e também tive atenção ao facto de ter contrato. Pensei na conversa que tive com o presidente no início da época, pensei na forma como sou tratado aqui e decidi continuar. Pensei também que não o deveria fazer porque seria mau para o futebol português saírem notícias dessas para Inglaterra, para a UEFA e para a FIFA. Mantenho o que disse e espero que, a partir de agora, haja futebol. Estamos mais motivados do que nunca para cumprir o nosso vínculo"."Desde setembro que chegam propostas da Arábia, para Inglaterra, para os EUA, para a Turquia e para o Brasil, mas digo sempre que tenho vínculo com o Rio Ave. Já tive oportunidade de falar com os jogadores, espero que isto nos torne mais fortes. Não é fácil fazer um reset sobre isso depois do que aconteceu, mas temos a capacidade de nos renovar perante as adversidades".Por seu lado, o presidente António Silva Campos exigiu respeito e apontou a outros objetivos para o clube, salientado a vontade do clube em seguir em frente na Taça de Portugal.