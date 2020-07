Carlos Carvalhal: «Demos indicadores de uma forte saúde mental»

Carlos Carvalhal classificou de "muito bom" o momento do Rio Ave, que vem de uma importante vitória sobre o Sp. Braga, por 4-3, onde a equipa "mostrou indicadores de uma forte saúde mental". O treinador dos vila-condenses aponta a um jogo difícil em Barcelos, frente ao Gil Vicente, admitindo mesmo que a sua equipa "é um dos piores adversários que o Gil podia encontrar" nesta fase.





O Rio Ave aproximou-se do 4.º lugar, estando a três pontos de distância do Sp. Braga. No horizonte está ainda a possibilidade de o Rio Ave conseguir a sua melhor prestação de sempre na 1.ª Liga. O recorde pontual é de 51 pontos, em 2017/18 (o Rio Ave soma, hoje, 47) e a melhor classificação de sempre é o 5.º lugar, em 2017/18 e 1981/82. "O foco é todo o Gil Vicente, não nos dispersamos com objetivos", referiu, na antevisão divulgada pelos meios oficiais do clube de Vila do Conde."É um momento muito bom. A dinâmica é boa, o grupo não é muito extenso, temos feito alternância de jogadores e a equipa tem correspondido com exibições e resultados. Só isso, na dinâmica de equipa, é muito bom e saudável. Mas, paralelamente a isto, o facto de reverter resultados é um indicador extremamente saudável de equipas mentalmente fortes. Não foi só virar de 0-2 para 3-2 [contra o Sp. Braga], foi também ter força depois do 3-3 de ir buscar o golo da vitória. É um redobrar de esforço mental que foi exigido aos jogadores. Tudo isto é um indicador forte de uma saúde mental forte, da mesma forma que na qualidade de jogo a equipa continua a apresentar uma qualidade assinalável, mesmo depois da pandemia recuperámos o nosso jogo. Temos vindo a melhorar de jogo para jogo. É de salutar.""O foco é todo o Gil Vicente, não nos dispersamos com objetivos. Temos o objetivo de fazer sempre o melhor, isso sim, mas o foco é de curto prazo, no Gil Vicente, não nos dispersamos com nada. Temos noção das dificuldades que aí vêm, da valia do adversário e da sua necessidade de pontos. As equipas do Vítor Oliveira são muito bem organizadas. Mas também penso que para o Gil Vicente o Rio Ave é dos piores adversários que podia encontrar, pela nossa dinâmica e qualidade de jogo e atitude que os jogadores têm tido nos últimos jogos.""É positivo, estamos muito satisfeitos com os números de golos marcados e sofridos, o equilíbrio que temos. Dados positivos são bons, mas cada jogo tem a sua história. O Gil Vicente joga de uma forma diferente da do Sp. Braga e nós tentaremos manter o nosso padrão."