Carlos Carvalhal destaca evolução da equipa

Carlos Carvalhal vê “um confronto entre duas boas equipas”, salientando que o Sp. Braga “tem vindo a melhorar e é sempre uma equipa forte”.

O treinador alertou para as individualidades do adversário que “podem fazer a diferença a qualquer momento no jogo”, mas também destaca a evolução da sua equipa, que está “cada vez mais madura e preparada para este tipo de jogos em que os pormenores fazem a diferença”.

“Desejamos ganhar para dedicar a vitória ao Junio”, registou o técnico, referindo-se à lesão grave do lateral brasileiro, sendo que “esta equipa quer ainda ultrapassar” a melhor pontuação da história do clube, que são os 51 pontos!



Junio Rocha acabou a época

Junio Rocha não joga mais em 2019/20. O defesa-direito sofreu uma fratura no perónio da perna esquerda, no treino do último sábado, e ontem mesmo já foi sujeito à necessária intervenção cirúrgica , seguindo-se agora um período de recuperação nunca inferior a dois meses.