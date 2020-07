Carlos Carvalhal diz que vai "hibernar" e admite: «Nunca tive tantas propostas como agora»

Após a vitória frente ao Boavista no Bessa por 2-0, que garantiu o apuramento para a Liga Europa, o técnico do Rio Ave, Carlos Carvalhal, enalteceu o o trabalho desenvolvido pelos jogadores ao longo da época: "É o primeiro [banho] que levo. Noutras alturas, já estaria no balneário, tranquilo. É um clube que é assim, foram buscar-me lá dentro. Quero dar os parabéns, em primeiro lugar, aos meus jogadores, ao Rio Ave, ao presidente, a todo o 'staff'. São impecáveis, é um grupo que não é muito extenso, mas tem uma fidelidade muito grande. Toda a gente trabalha e tem o objetivo de ajudar os jogadores a jogarem melhor. Uma palavra, também, aos adeptos."





Carvalhal não esqueceu o Famalicão, que na Madeira perdeu a hipótese de chegar à Europa: "Dar os parabéns, também, ao Famalicão pela excelente época. O João Pedro [Sousa] é meu amigo, vai ao meu aniversário, é um excelente treinador e o Famalicão fez uma época fantástica. Nós acabámos por ser mais regulares, sem quebras como o Famalicão teve depois de começar. Se o Famalicão estivesse na nossa posição, era também justo. Uma palavra de conforto para eles."O técnico vilacondense, em declarações à Sport TV, revelou o espírito para o jogo contra os axadrezados e o apuramento para a Liga Europa: "Foi um jogo difícil com o Boavista, conseguimos ganhar, não houve informações, porque eu tinha pedido para não existirem informações ao intervalo, no fim já havia informações. Cinquenta e cinco pontos, o máximo do Rio Ave era 51. Foi uma época fantástica, o melhor registo fora de casa da história, nove jogos sem perder, que iguala outro recorde, de Félix Mourinho. Mesmo a vencer, nunca quisemos jogar cá atrás, com uma intenção clara de não gerir o resultado, mas de fazer o segundo golo. É um acesso à Liga Europa com um futebol de grande qualidade, com grandes jogadores, mas fico com um amargo, porque esta equipa teria merecido ir à 'final four' da Taça da Liga."Para terminar, o técnico, que vai sair do Rio Ave, falou sobre o futuro e o interesse... do Flamengo: "Claro que estou satisfeito, nunca na vida tive tantas oportunidades em mão. Tenho várias, em Portugal, em Inglaterra e noutros países, é melhor não falar. Estou muito feliz com isso. É também, no fundo, a repercussão de uma época de grande qualidade. Querem que transporte o conceito do Rio Ave para esses clubes. Vou hibernar, depois vou falar com as pessoas à minha volta e ver o que vai acontecer."