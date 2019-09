Carlos Carvalhal e os despedimentos de treinadores à 4.ª jornada: «Custa-me entender»

O Sporting anunciou a saída de Marcel Keizer na sequência da derrota com o Rio Ave por 3-2 em Alvalade e este sábado Carlos Carvalhal foi questionado sobre a mudança técnica na equipa leonina. O treinador da equipa de Vila do Conde não quis particularizar mas disse não entender decisões tão precoces."À quarta jornada é muito mau para qualquer clube despedir um treinador. Os clubes terão as suas razões. Custa-me entender. Ou mesmo à 6.ª ou 7.ª. Estes são os tempos que correm, os tempos modernos. Somos muitas vezes o escape, uma vez por erros nossos, outra vez não", afirmou na conferência de imprensa de antevisão do jogo em atraso com o V. Guimarães.Carvalhal recordou que o Rio Ave levou para Alvalade "uma dinâmica de jogo" e "jogou olhos nos olhos perante um adversário muito bom", o que "tentará fazer o mesmo" diante os vimaranenses.