Carlos Carvalhal: «Empate justificava-se»

Carlos Carvalhal defendeu que a parte do insucesso da sua equipa na derrota frente ao Paços de Ferreira se deveu ao facto de os seus jogadores terem tido dificuldade em adaptar-se às condições atmosféricas.





"A partida foi muito condicionada pelo vento na primeira parte, tivemos dificuldades em assentar o nosso jogo e demorámos muito a interpretar essa condicionante", afirmou, defendendo, no entanto, que o resultado poderia ter sido outro: "Na segunda parte abrimos o campo e fizemos um assalto à equipa do P. Ferreira, que se juntou e jogou com brio. Apesar disso, tivemos oportunidades e penso que o empate se justificava".O técnico do Rio Ave comentou ainda os golos consentidos pela sua equipa. "Sofremos três golos muito estranhos, o terceiro é digno da ‘Disney’. Erros deste tipo são mais comuns no início da época", vincou .