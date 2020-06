Carlos Carvalhal: «Estamos a um pequeno passo de fazer história»

O Rio Ave subiu ao 5.º lugar da tabela classificativa da Liga NOS ao vencer (4-3), esta terça-feira, na receção ao Sporting de Braga, em jogo da 29.ª jornada da prova.





No final do encontro, Carlos Carvalhal mostrou-se satisfeito pela conquista dos três pontos, que ajudam a equipa a aproximar-se pelos lugares europeus, sempre com o recorde de pontos do clube (51) no horizonte."A chave para o triunfo foi a qualidade, o querer ganhar, ter oportunidade. O jogo foi bem disputado. Duas boas equipas, as duas quiseram ganhar. Preparámo-nos bem para o jogo, sofremos dois golos que em que o Sp. Braga vai duas vezes à nossa área e faz o 2-0. Chegámos ao empate, ao 3-2 e numa desconcentração sofremos o 3-3. Quisemos ganhar e o Sp. Braga também, mas creio que se ajusta a vitória. Criámos mais e melhores oportunidades", apontou o técnico vila-condense."Trabalhámos para atingir patamares elevados. Quebrámos barreiras do recorde do Félix Mourinho, virámos com 25, o melhor do Rio Ave eram 28, fizemos hoje 47, o melhor do Rio Ave são 51 e estamos nessa senda. Estamos a jogar de jogo para jogo, a tentar concentrar e vamos ver até onde conseguimos chegar, percebendo que estamos a um pequeno passo de chegar a fazer história", concluiu.