Carlos Carvalhal: «Estamos num período de muita confiança»

O Rio Ave goleou por 4-0 no reduto do Aves no encontro que encerrou a 20ª jornada da Liga NOS e ascendeu ao 5º lugar da classificação, com os mesmos 32 pontos do Famalicão (6º).

No final da partida, o técnico dos vila-condenses enalteceu o bom momento da equipa e reconheceu que o Rio Ave não deu grandes chances ao Aves para discutir o resultado.





"Pelo que analisámos antes do jogo, o Aves não era uma equipa débil, mas perigosa, difícil, com dois avançados muito rápidos, um meio-campo com alguma qualidade e uma linha defensiva bem estruturada. Eles estavam a reanimar-se, mas encontraram um dos piores adversários que poderiam apanhar nesta altura. Não só porque o Rio Ave tem qualidade, organização e ambição, mas fundamentalmente porque estamos num período de muita confiança. Desde a derrota em casa com o Marítimo [1-0], temos jogado muito bem em todos os duelos. Mas, este foi um dos jogos em que nos exibimos mais minutos a um grande nível. Não demos hipóteses, mas não duvido que o Aves vai continuar a somar pontos", afirmou Carlos Carvalhal em conferência de imprensa.Apesar do registo positivo nas ultimas partidas da Liga - 4 vitórias e 1 empate - o técnico põe um travão na euforia e aponta já à receção ao Sporting. "O resultado não muda nada, nem eu me deixo embriagar pela posição na tabela. Obviamente, estamos satisfeitos com a classificação, mas focados no caminho em vez do destino. Pés bem assentes no chão e agora temos de preparar o jogo com o Sporting. O nosso barómetro são os 25 pontos da primeira volta, em que igualámos o segundo melhor registo do clube na Liga. Esse é um indicador importante e já melhorámos o registo que tínhamos por esta altura na primeira volta", analisou."Fico satisfeito pelo facto de os nossos adeptos terem estado presentes em grande número e dado um apoio muito grande. Depois, a presença de sete adeptos do Sheffield Wednesday equipados a rigor, deu para ficar orgulhoso. Na vida e no futebol há coisas mais importantes do que ganhar um jogo. Esta é uma delas".