Carlos Carvalhal: «Estamos preparados para as dificuldades que o Aves nos vai criar»

Depois do desaire com o Famalicão na primeira jornada do campeonato, o Rio Ave recebe, esta sexta-feira, o Aves no Estádio dos Arcos. Na conferência de imprensa de antevisão à partida, Carlos Carvalhal, treinador dos vila-condenses, deixou elogios ao adversário e destacou a vontade da sua equipa em conquistar os três pontos.

Começando por analisar a derrota da semana passada, Carlos Carvalhal assumiu que os erros já foram corrigidos. "Já analisamos o jogo da 1ª jornada, sabemos o que temos de corrigir. Isto é um processo do primeiro jogo até ao último, tentamos sempre evoluir. O melhor daquele jogo foi a nossa reação, que foi fortíssima mesmo com dez jogadores. Durante a semana tentamos que a equipa atingisse níveis elevados e corrigisse o que fez de menos bem", disse.

O treinador do Rio Ave analisou de seguida o adversário, a quem deixou muitos elogios: "Tive a oportunidade de ver os dois jogos do Aves in loco. O facto de terem uma equipa quase toda nova não afeta nada, têm um treinador com qualidade e experiente que conseguiu rapidamente fazer uma equipa competitiva. Hoje em dia não há grandes segredos. Espero uma equipa bem organizada defensivamente e forte nas transições. O Aves tem jogadores rápidos na frente, é uma equipa perigosa. Estudamos bem a equipa do Aves, estamos preparados para as dificuldades que nos vão criar".

Salientado que os seus jogadores se vão abstrair por completo do facto de uma das bancadas do estádio estar fechada, Carlos Carvalhal abordou possíveis mudanças no onze inicial. “Fizemos as nossas escolhas para o jogo com a Oliveirense e tivemos um comportamento brilhante. A pergunta que surge é: 'O que é que faz um treinador a seguir? Se mudasse algo não estaria a trair um coletivo de 11 jogadores que fizeram uma grande exibição?'. Assim sendo, optei por manter o mesmo onze com o Famalicão. Agora há jogadores que estão a progredir e que vão ganhar o seu espaço no onze”, afirmou.

Carlos Carvalhal concluiu com aquela que acredita que pode ser a chave do sucesso para o jogo desta sexta-feira: "O mais importante é que as equipas tenham uma identidade e uma estratégia e que, em cada jogo, a identidade se sobreponha à estratégia".

O embate entre o Rio Ave e o Aves está agendado para as 21h15.