Carlos Carvalhal: «Estamos satisfeitos»

O Rio Ave está a fazer uma bela época e esta terça-feira alcançou mais um triunfo, diante do V. Setúbal, por 2-1. Carlos Carvalhal destaca o facto de o clube já ter conseguido o melhor registo fora de casa e elogia mais um bom desempenho dos seus jogadores.





"Já batemos o melhor registo do clube na sua história fora de casa e estamos na senda dos 51, que é a sua melhor marca global. O mérito é dos jogadores que têm correspondido.""Foi um jogo difícil em que a velocidade e circulação de bola não foi muito alta devido ao calor. Quase que oferecemos dois ou três cantos ao Vitória e o golo deles foi fruto dessa precipitação.""Chegámos ao empate e houve um domínio do Rio Ave. Na segunda parte, conseguimos acentuar o domínio com o Vitória a jogar com menos um. Fomos felizes e chegámos ao golo. Frente a uma equipa com brio, que apostou no jogo direto, quase sofremos o 2-2 já perto do final, o que não seria justo. Estamos satisfeitos".