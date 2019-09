Carlos Carvalhal fala em "coragem" para enfrentar o FC Porto

Depois do segundo triunfo da temporada em Alvalade, o Rio Ave prepara-se para receber, este domingo, o FC Porto. Na antevisão do encontro, Carlos Carvalhal assumiu o desejo de conquistar os três pontos e garantiu que a equipa não vai mudar a forma de jogar por enfrentar um dos candidatos ao título.O treinador dos vila-condenses começou por deixar elogios ao adversário, referindo ainda qual pode ser o segredo para que o Rio Ave ‘bata o pé’ aos azuis e brancos. "Estão reunidas todas as condições para se ter um bom jogo de futebol, já que as duas equipas vão entrar para vencer. O FC Porto joga para vencer, faz parte do seu ADN, mas isso também faz parte do ADN do Rio Ave desta época. O FC Porto é um adversário muito difícil e este vai ser dos jogos mais complicados do campeonato para nós, mas queremos tornar o jogo difícil para o FC Porto também. O FC Porto é uma equipa muito organizada e o Sérgio Conceição tem feito um excelente trabalho. Nesse sentido, a palavra que encontro para enfrentarmos o jogo de amanhã é ‘coragem’. Vamos ao jogo com muita coragem e vamos lutar pelos três pontos", afirmou.Salientando o facto de não ter definido metas a longo prazo e que o foco da equipa é sempre o jogo seguinte, Carlos Carvalhal abordou a estratégia usada pelo Rio Ave em Alvalade na passada quinta-feira: "Defendemos um pouco mais devido ao resultado do jogo. Não foi intencional, a intenção era pressionarmos a primeira linha do Sporting e conseguimos fazê-lo quase sempre, com exceção dos últimos 10/15 minutos. Não queremos mudar nada para este jogo, mas é óbvio que a valia dos adversários nos faz jogar mais à frente ou mais atrás. Apesar disso, temos procurado preparar a equipa para fazer tudo bem, seja no momento de transição ou de organização".O técnico concluiu com uma breve análise ao seu plantel e a Lucas Piazón e Diogo Figueiras em particular. "No jogo com o Sporting mudamos a equipa quase por completo e conseguimos dar uma boa resposta. Como líder da equipa, isso deixa-me muito orgulhoso, não só dos jogadores que tem jogado regularmente, mas também dos restantes, que têm muita qualidade e estão só à espera de uma oportunidade. O Lucas Piazón e o Diogo Figueiras são dois jogadores que estiveram praticamente sem competir durante um ano, mas acreditamos que apenas precisam de tempo para jogarem com mais regularidade e serem importantes para a equipa", rematou.O embate entre Rio Ave e FC Porto está agendado para as 20 horas deste domingo.